BCE, i dati sull'inflazione escludono una pausa sui rialzi dei tassi - IG Italia

di Redazione Soldionline

19 apr 2023 ore 12:05

Filippo Diodovich - Senior Market Strategist di IG Italia - ha analizzato il dato sull'inflazione in Europa a marzo 2023, che ha mostrato un incremento del 6,9%, con un dato core al 5,7%, in linea con le stime preliminari.

Secondo lo strategist, un'inflazione di fondo in costante crescita mantiene in allarme i banchieri centrali europei che giovedì 4 maggio 2023 dovranno decidere le prossime misure di politica monetaria. "Ricordiamo che nelle ultime stime pubblicate nel meeting dell’istituto di Francoforte a marzo gli esperti della BCE prevedevano una inflazione core al 4,6% per il 2023 e ci troviamo ampiamente al di sopra di quel target", ha segnalato Filippo Diodovich. Al momento lo strategist esclude che la BCE possa prendersi una pausa nella lotta contro le pressioni inflazionistiche; al contrario, Filippo Diodovich si aspetta una BCE ancora aggressiva in politica monetaria che possa nuovamente alzare il costo del denaro anche nelle riunioni di maggio, giugno e luglio.

"Il prossimo dato macro sulla stima flash sull’inflazione di aprile nell’Eurozona che sarà pubblicato il 2 maggio darà ulteriori indicazioni se il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE possa essere di una entità pari a 25 o 50 punti base", ha concluso lo strategist.

