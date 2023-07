Banche, Italia ultima in Europa per i prestiti erogati alle Pmi (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

Secondo quanto riportato da Alessandro Graziani per Il Sole24Ore, a fine maggio in Italia il credito alle imprese sarebbe sceso del 2,3% su base annua. Situazione contraria negli altri Paesi dell'Eurozona, dove invece i prestiti erogati sono aumentati. A riportare i dati, spiega Graziani, è un rapporto dell'investment bank Jefferies sulla base degli ultimi dati della BCE aggiornati a fine maggio. Nel bollettino mensile erogato da BCE non vi sarebbero riportate le spiegazioni dietro a questo andamento, affermando invece che "l'orientamento restrittivo della politica monetaria si sta trasmettendo alle condizioni di finanziamento bancario, con l'aumento dei tassi sui prestiti e l'inasprimento dei criteri per la concessione del credito".

Al momento l'Italia sta registrando il miglior dato sul Pil e il peggio andamento dei prestiti: secondo gli esperti intervistati da Il Sole24Ore, i motivi dietro queste oscillazioni sarebbero tre. Il primo riguarda le condizioni disomogenee dei settori dell'economia nei vari servizi, dove la manifattura si indebolisce anche a causa dello scarso accesso al credito. La seconda spiegazione riguarda soprattutto i bilanci bancari: gli istituti dovranno prepararsi al maxi-rimborso di fine giugno dei prestiti Tltro concessi negli scorsi anni da BCE. Molte banche italiane medio piccole, secondo alcuni rapporti di Bankitalia, non disporrebbero della liquidità necessaria per fare fronte al rimborso, tantomento erogare prestiti. Terzo motivo è quello che riguarda la remunerazione dei depositi bancari, tra i più bassi in Europa in Italia.

