Oro e argento ancora in rally?

3 ago 2020 ore 10:13

L'oro e l'argento dovrebbero continuare il rally ancora a lungo. E' questa la view di Norman Villamin, CIO Wealth Management di Union Bancaire Privée (UBP).

Dai minimi di marzo il lingotto ha guadagnato il 30% mentre l'argento ha registrato una performance del 70%, ma il trend dovrebbe proseguire.

La società di investimento evidenzia come la corsa dei metalli preziosi dovrebbe essere ancora sostenuta dall'indebolimento del dollaro, dalla politica monetaria della Fed in continua espansione e dal crescente domanda per il metallo fisico. La società evidenzia la sua preferenza per quest'ultimo piuttosto che l'asset finanziario e sottolinea come gli operatori, soprattutto durante l'apice della crisi sanitaria, abbiano preferito farsi consegnare l'asset a scadenza dei contratti future invece della vendita. Uno scenario molto raro sui mercati derivati. UBP considera l'oro come una parte importante dei propri protafogli di investimento.

