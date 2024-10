Il Bitcoin vola a 73mila dollari, riparte la scommessa sugli Etf (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

30 ott 2024 ore 07:42

Secondo quanto riportato da Vito Lops per Il Sole24Ore, il Bitcoin è ancora una volta a un passo dal record. Il 29 ottobre il valore della criptovaluta si è portato a 73mila dollari, un soffio dai 73.700 dei massimi storici toccati lo scorso 14 marzo. "A questi livelli capitalizza 1.450 miliardi di dollari ed è al decimo posto nella classifica delle asset class più capitalizzate al mondo, capitanata dall’oro che vale 18.700 miliardi," spiega Lops. L’hashrate - che misura in parole semplici lo “sforzo energetico” che devono compiere i minatori per estrarre nuovi Bitcoin - è sui massimi storici. E ottime notizie arriverebbero anche al punto di vista della domanda. Gli afflussi netti che arrivano dai vari Etf quotati negli Stati Uniti - dopo la storica approvazione da parte della Sec dello scorso gennaio - viaggiano al ritmo di 400-500 milioni al giorno da diverse sedute.

A contribuire sul successo del Bitcoin c'è anche l'effetto Trump, che dai sondaggi appare sempre più avanti rispetto alla concorrente Kamala Harris. Trump avrebbe usato "parole al miele per accaparrarsi la simpatia dei cripto-investitori ed è perfino intervenuto a fine luglio nella convention annuale su Bitcoin a Nashville", parangonando il Bitcoin all'acciaio.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.