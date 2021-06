Le indicazioni della FED fanno salire il dollaro

di Redazione Lapenna del Web

Dopo le ultime indicazioni della FED in materia di politica monetaria, il dollar index è salito di oltre l'1,2%. Ricardo Evangelista - analista senior di ActivTrades - ha segnalato che la banca centrale ha sorpreso molti investitori, segnalando un anticipo nelle tempistiche degli aumenti dei tassi di interesse, dichiarando che la maggior parte dei membri della banca suggerisce due aumenti nel 2023, un anno prima del previsto.

Secondo l'analista, l'atteggiamento è in contrasto con la narrativa spinta sino ad ora dalla FED, che descriveva l'inflazione come un fenomeno puramente transitorio che non avrebbe causato una deviazione sulla politica monetaria corrente.

"Col recupero dell'economia e i prezzi che aumentano, i mercati hanno reagito alla nuova posizione da falco della FED innescando un aumento immediato dei rendimenti obbligazionari e spingendo il dollaro ai massimi da diversi mesi", ha concluso Ricardo Evangelista.

