Carburanti, la corsa del diesel: prezzi mai così alti dal 2014 (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

27 ott 2021 ore 07:38

Secondo quanto riportato da Massimiliano Jattoni Dall'Asén per il Corriere della Sera, la corsa dei prezzi dei carburanti non si è ancora arrestata, con il Gpl che è salito del 39,5% nell'ultimo anno, la benzina a 1,746 euro al litro e il gasolio mai così alto dal 2014. "In vista non c'è nessuna riduzione dei prezzi," afferma la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson durante un consiglio straordinario sulla crisi dei prezzi conclusosi con un nulla di fatto.

Secondo i dati Codacons, "i rincari dei carburanti comportano una maggiore spesa per le famiglie calcolabile in 430 euro annui in caso di auto a benzina e di 419 euro in caso di auto a diesel". Preoccupati anche gli agricoltori di Cia-Agricoltori Italiani, "In Italia l’80% dei trasporti commerciali avviene su gomma," spiega l'associazione, "l’ortofrutta è il segmento più a rischio, con la logistica che incide per quasi il 40% sul costo finale allo scaffale del supermercato".

Se la corsa ai rincari non frena, il rischio è di trovarsi davanti a una riduzione della spesa delle famiglie durante le prossime festività, con "effetti devastanti per l'economia nazionale in ripresa dal Covid", afferma Furio Truzzi di Assoutenti.

