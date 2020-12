Visco: Pil, solo a fine 2023 il ritorno ai livelli precrisi (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

17 dic 2020 ore 07:18

Il Corriere della Sera si concentra sulle parole del governatore della Banca d'italia, Ignazio Visco, all'inagurazione del nuovo anno del Gran Sasso Science Institute e sulle ultime previsioni dell'authority relative al prodotto interno lordo del nostro Paese nel prossimo futuro.

Secondo l'articolo di Giuliana Ferraino, la Banca d'Italia prevede un Pil che dovrebbe calare del 9% e non dovrebbe riprendere i livelli pre-pandemia prima dell'estate del 2023. L'Italia sarebbe in declino, secondo le parole di Ignazio Visco e non investirebbe a sufficienza in istruzione e conoscenza. Le risorse economiche derivanti dal Next Generation UE sarebbero una grande opportunità di rilancio per sopperire alle carenze legate alla trasfomazione digitale che l'Italia non avrebbe mai affrontato e nella quale è molto indietro rispetto al resto della Ue.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.