Via libera Ue su Alitalia: la società terrà il marchio. Dimezzato il personale (La Repubblica)

26 mag 2021 ore 07:34

Il dossier Alitalia è sul punto di trovare una conclusione grazie al via libera della Commissione Europea, con il governo italiano disposto ad accettare le condizioni di Bruxelles.

Oggi pomeriggio si terrà un incontro tra la commissaria europea Margrethe Vestager, il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e quello dell'economia, Daniele Franco. Secondo quanto riportato da Claudio Tito per la Repubblica, il tema sarà proprio la conferma che Alitalia sarà la nuova compagnia italiana di bandiera. Si ipotizza una firma finale già la prossima settimana.

La mediazione finale riguarda il nome, che sarà uguale, e anche il logo, che non verrà cancellato. Ita rimarrà in veste di nome legale. Sugli altri elementi messi sul piatto da Bruxelles, Roma raccoglie le richieste della Vestager: l'handling e la manutenzione saranno gestiti da società il cui controllo non verrà esercitato da Ita-Nuova Alitalia.

Gli aerei della nuova compagnia aerea non saranno più di 60, e il personale sarà dimezzato. Un problema che ha fatto riflettere molto il governo.

