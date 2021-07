Via libera definitivo al Recovery: i primi 25 miliardi tra luglio e agosto (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

13 lug 2021 ore 07:27

Il Pnrr dell'Italia riceverà il via libera dall'Ecofin e 25 miliardi di euro fluiranno nelle casse del Tesoro tra fine luglio e inizio agosto. La Commissione si riserva di verificare periodicamente lo stato di avanzamento degli impegni assunti con il NextGenerationEu. Lo riporta Claudio Tito per La Repubblica, che evidenzia come a fine anno sarà invece valutato lo stato di avanzamento dei lavori su giustizia e fisco.

Una grande "promozione", la definisce il quotidiano, che non è altrettanto valida per l'Ungheria di Orban, il cui piano è stato sospeso - unico paese UE che ha subito questa sorte.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.