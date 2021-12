L’Ue lancia la «minimum tax». Multinazionali, aliquota al 15% (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

23 dic 2021 ore 07:52

Dopo l’intesa all’Ocse, l’accordo sulla minimum tax è stato recepito dalla Commissione Ue, con una direttiva che ha anche fissato le norme sulla modalità di calcolo. Lo scrive Rita Querzé sul Corriere della Sera. In particolare, l’aliquota minima al 15% si applicherà alle multinazionali con ricavi superiori ai 750 milioni di euro su base annua e con una filiale o una società madre nell’Unione Europea. Varata anche “la proposta di direttiva che ostacola l’uso di società fittizie (le cosiddette shell companies) per evadere o eludere fisco”. La stretta è prevista per il 2024.

A fronte dei passi avanti sul dossier della global tax, si legge sul quotidiano di via Solferino, “resta però fermo al palo quello legato alla tassonomia Ue che dovrebbe definire il ruolo del gas e del nucleare per la classificazione degli investimenti sostenibili”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.