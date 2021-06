Tutto esaurito per il Recovery bond, raccolti 20 miliardi (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

16 giu 2021 ore 07:25

Next Generation Eu è finalmente operativo. La Commissione europea ha emesso nelle scorse ore il primo bond per finanziare il pacchetto di aiuti europei più grande dai tempi del piano Marshall. Secondo quanto riportato da Francesca Basso per il Corriere della Sera, Bruxelles ha raccolto sul mercato 20 miliardi di euro tramite un'obbligazione decennale in scadenza il 4 luglio 2031 e un tasso d'interesse inferiore allo 0,1%, con una domanda che ha superato di sette volte l'offerta.

L'obiettivo della Commissione è di raccogliere 100 miliardi di euro entro l'anno, cifra che potrebbe cambiare dopo le stime iniziali.

"Il denaro può ora iniziare a fluire per aiutare a rimodellare il nostro continente, per costruire un'Europa più verde, più digitale e più resiliente", ha dichiarato von der Leyen, che è attesa a Roma martedì 22 giugno. L'Italia si aspetta di ricevere un pre-finanziamento del 13%, ovvero circa 25 miliardi di euro.

