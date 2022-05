Tassi su, l'economia frena: l'agenda difficile di FED e BCE (L'Economia - Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

9 mag 2022 ore 10:46

Gli operatori sembrano concordare che il 2022 sia stato il peggior inizio anno dal 1939. Il crollo del 9% dello S&P e del 13% per il Nasdaq hanno fatto da diversivo e distolto l'attenzione da un'inflazione dilagante e da tassi d'interesse in forte crescita, ma anche dai problemi economici in Cina e dalle conseguenze della guerra in Ucraina.

Secondo quanto riporta Walter Riolfi per l'Economia del Corriere della Sera, la questione è "se il mercati finanziari debbano semplicemente scontare il rialzo dell'inflazione", oppure "pepararsi a un rischio concreto di stagflazione o recessione". La Bundesbank ha avvertito che l'embargo sul gas russo costerebbe alla Germania 18 miliardi, con una crisi comparabile a quella successiva alla seconda guerra mondiale.

Il giornalista osserva inoltre che le previsioni gravi di Bundesbank sembrano rivelare una contraddizione quando stimano un tasso Fed al 5%, facendo pensare che la banca centrale sia tanto accecata dall'inflazione da non vedere i rischi per l'economia.

