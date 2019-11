Taglio ai voli e 2.800 esuberi. Ecco il piano Delta per Alitalia (La Repubblica)

15 nov 2019 ore 08:19

Il quotidiano fornisce aggiornamenti sulla vicenda Alitalia. La scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per il salvataggio della compagnia aerea potrebbe slittare ancora, dal 21 novembre a fine mese. Sarebbe l’ottava volta che succede. Questo spostamento della deadline, secondo quanto riporta La Repubblica, “sarebbe dovuto allo stato della trattativa che non riesce a trovare sbocchi concreti per il disaccordo sull’attuale piano industriale 2020-2023 messo a punto da Fs e l’americana Delta Air Lines”.

Il piano sarebbe stato visionato dal quotidiano: il gruppo USA “mette 100 milioni sul piatto ma non viene incontro alle richieste dei soci italiani (Fs e Atlantia) che hanno sollecitato una risposta esaustiva ai dubbi a proposito del network intercontinentale della Nuova Alitalia”.

I nodi sarebbero relativi a flotta (che sarebbe ridimensionata), voli (che sarebbero rivisti) e personale (che sarebbe tagliato di 2.800 unità).

