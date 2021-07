Superbonus, sgravi più semplici: basta comunicare l’inizio lavori (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

21 lug 2021 ore 07:26

Semplificazioni in arrivo per il Superbonus 110%, da realizzarsi con più facilità e meno rigidità sulle violazioni, che saranno valutate singolarmente. Secondo quanto riportato da Claudia Voltattorni per il Corriere della Sera, questo sarebbe il risultato della mediazione per l'approvazione del decreto legge 77, il decreto Semplificazioni o Recovery sulla governance Pnrr.

Per ottenere il Superbonus sarà sufficiente comunicare l'inizio dei lavori (Cila), anche per interventi strutturali. Nell'edilizia "libera" dovrà essere comunicata una descrizione dell'intervento. Le variazioni in corso d'opera saranno invece da notificare a fine lavori. Eventuali violazioni formali "che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo", non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali. Per quanto concerne la proroga, invece, bisognerà probabilmente attendere l'autunno.

