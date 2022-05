Superbonus, salgono tempi e costi (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

5 mag 2022 ore 07:29

Mentre le banche bloccano la cessione al credito, la proroga al Superbonus stabilita dal decreto aiuti sembra aver perso di ogni significato. Si parla infatti, scrive Enrico Marro per il Corriere della Sera, di tempi per le pratiche raddoppiati, costi di cessione del credito dal 15 al 20% dell'importo e banche che non accettano o pongono mille ostacoli.

La decisione di gennaio di limitare le operazioni di cessione dei crediti era stata presa con l'idea di contrastare tutte le frodi "senza precedenti" ai danni dell'erario. Si parla di 4,4 miliardi di euro di crediti coinvolti in relazione all'erogazione del Superbonus. Anche se a febbraio la stretta è stata poco allentata, la situazione rimane molto complessa. Ricorrere allo sconto in fattura, ad oggi, è praticamente impossibile.

"Oggi per l’approvazione di una cessione del credito ci vogliono in media 3-4 mesi contro i 30-45 giorni di prima", spiegano gli operatori. Allo studio, dunque, ci sarebbe un nuovo meccanismo di cessione dei crediti, che potrebbe arrivare già il 5 maggio con un nuovo passaggio del decreto aiuti in CdM.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.