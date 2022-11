Superbonus al 90%. Tornano le villette con quoziente famiglia (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

4 nov 2022 ore 07:38

Il superbonus al 90% (e non più 110%) sarà ripristinato anche sulle villette, legandolo però a certi parametri come il reddito e il quoziente familiare. Novità potrebbero arrivare anche per il reddito di cittadinanza, affidato ai Comuni e trasformato in uno strumento a sostegno della povertà.

Secondo Valentina Conte, penna de La Repubblica, queste sono solo alcune delle novità che finiranno nella prima legge di Bilancio del governo Meloni. Una manovra da almeno 21 miliardi di euro, di cui 15 già destinati a calmierare le bollette degli italiani contro il caro energia. Si prevede però che lo stanziamento possa essere rivisto al rialzo.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti porterà in Consiglio il quadro economico aggiornato della Nadef, da cui dovrebbe emergere un deficit per il 2023 al rialzo al 4,5% rispetto al 3,4% previsto da Draghi. E un Pil ancora allo 0,6%.

Tra gli obiettivi del nuovo governo è previsto un intervento sulle pensioni, per evitare lo scalone Fornero. In previsione anche qualche simiulazione di flat tax al 15%, ma anche sulla flat tax incrementale e sulla tassa piatta sugli incrementi di reddito tra un anno e quelli precedenti per tutti i lavoratori. In aumento anche la soglia del contante.

