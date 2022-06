Superbonus 110%, stop alla proroga. Finora già spesi oltre 33 miliardi (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

29 giu 2022 ore 07:30

Il governo ha deciso di non prorogare il programma Superbonus e le detrazioni del 110% per i lavori di efficientamento energetico sugli immobili. Allo stato attuale infatti sarebbe impossibile sostenere finanziariamente l'incentivo.

In un articolo di Andrea Ducci per il Corriere della Sera sono stati raccolti i dati diffusi dall'Ufficio parlamentare di Bilancio. Al momento sarebbero stati stanziati, solo per il Superbonus, circa 33,3 miliardi di euro, di cui 32,7 miliardi sono attesi entro il 2027. L'Enea ha fatto sapere che lo stanziamento previsto è stato già superato, mentre la possibilità di richiedere il Superbonus permarrà fino a fine anno e fino a giugno 2023 per le Iacp.

Al momento il nocciolo della questione sarebbe quello di "assicurare un meccanismo che allarghi le maglie per la cessione dei crediti di imposta, ampliandolo ad altri soggetti oltre alle banche", spiega il quotidiano.

