Stop ai pensionati al lavoro nel pubblico. Fondo mutui ai giovani (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

8 feb 2023 ore 07:25

Alcuni emendamenti del decreto Milleproroghe sono stati ritirati nelle scorse ore. Lo racconta Valentina Conte per La Repubblica. Tra quelli saltati un emendamento sui "pensionati d’oro al vertice delle amministrazioni pubbliche non più gratis - come ora, per effetto della norma Madia - ma retribuiti al tetto di 240 mila euro lordi annui". L'obiettivo era quello di riconfermare Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell'Istat, e probabilmente estendere al 2026 anche la permanenza dei presidenti di altri istituti, come Inps e Inail.

Idem per l'emendamento sul Superbonus Villette da marzo a fine giugno. Al momento gli under 36 con "contratto di lavoro atipico, le giovani coppie, i genitori single con figli minori e inquilini di case popolari" avranno più tempo per richiedere mutui fiscalmente agevolati se rientrano nei 40mila euro di Isee.

Il governo si batte anche sulle concessioni balneari. Palazzo Chigi vorrebbe allungare di 3-4 mesi il termine per attuare la delega di riordino delle concessioni.

