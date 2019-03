Solo 4% lavoratori sta attivamente cercando altro impiego

Soltanto il 4% degli italiani sta attivamente cercando un altro lavoro, il 9% sta selezionando nuove opportunità, il 21% si sta guardando attorno, il 27% non si sta impegnando attivamente. Emerge dagli indici trimestrali dell’ultima edizione del Randstad Workmonitor.

di Redazione Soldionline

20 mar 2019 ore 15:05

A cura di Labitalia/Adnkronos

Soltanto il 4% degli italiani sta attivamente cercando un altro lavoro, il 9% sta selezionando nuove opportunità, il 21% si sta guardando attorno, il 27% non si sta impegnando attivamente nella ricerca ma se capitasse un’occasione sarebbe aperto ad ogni possibilità, mentre ben il 39% dichiara di non cercare lavoro. E' quanto emerge dagli indici trimestrali dell’ultima edizione del Randstad Workmonitor. Nel primo trimestre 2019, rispetto ai tre mesi precedenti, la mobilità dei lavoratori è rimasta stabile a livello globale, a quota 111 punti. Il mercato italiano, invece, ha registrato un incremento di sei punti, con un indice di mobilità che è passato da 99 a 105.

Il 77% dei lavoratori italiani non ha cambiato né mansione né datore di lavoro negli ultimi sei mesi, il 13% dei dipendenti ha cambiato soltanto azienda, l’8% ha cambiato ruolo all’interno della stessa società, il 2% ha cambiato sia l’impresa che la posizione ricoperta. Le principali motivazioni che inducono gli italiani a cambiare impiego sono l’ambizione di crescita professionale o manageriale (31%), le circostanze organizzative (28%), la situazione personale (26%) e il desiderio di cambiamento (23%). Pur occupando stabilmente la seconda metà della classifica, nel complesso gli italiani sono appagati dalla loro situazione occupazionale: il 71% è soddisfatto, il 21% non esprime un giudizio né positivo né negativo, mentre solo l’8% è insoddisfatto del proprio lavoro. In crescita, invece, il desiderio di iniziare qualcosa di diverso (60%, +3%), mentre è stabile al 76% l’ambizione di ottenere una promozione.

Nell’ultimo trimestre, è cresciuta di un punto la percentuale di italiani che hanno timore di perdere il posto di lavoro (9%) rispetto ai tre mesi precedenti ed è aumentata di sei punti la sensazione generale d’insicurezza (coloro che non hanno molta paura di perdere il posto ma neanche poca, salita dal 24% al 30%, senza distinzioni di genere). Cresce anche il numero di dipendenti che ritiene di poter trovare un’occupazione analoga nel giro di sei mesi (54%, +2%), con punte dell’84% fra i 18-24enni e del 57% fra gli uomini (più pessimisti gli over 55, 39%, e le donne, 52%), mentre è stabile al 49% la fiducia di poter trovare un lavoro diverso, con uomini (51%) e giovani (71%) più ottimisti e donne (47%) e senior (35%) più sfiduciati.