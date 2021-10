Simest, ok al Fondo 394, 1,2 miliardi per transizione verde e digitale pmi

Strumento pubblico a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane

1 ott 2021 ore 14:31

Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, comunica che il Comitato Agevolazioni ha deliberato la riapertura del “nuovo” Fondo 394: lo strumento pubblico a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane che è stato finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEu attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha l’obiettivo di favorire la transizione digitale e verde delle pmi italiane a vocazione internazionale. Il Fondo, gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato dotato di 1,2 miliardi di euro, di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento a fondo perduto.

Il 28 ottobre alle ore 9,30 si aprirà il Portale operativo per la ricezione delle domande di finanziamento. Ma già dal 21 ottobre, le imprese potranno pre-caricare il modulo di domanda firmato digitalmente, una novità per agevolare l’iter di richiesta dei fondi. Sarà possibile per l’impresa richiedere un finanziamento a tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo) con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di temporary framework, e senza necessità di presentare garanzie.

Il tetto di cofinanziamento a fondo perduto sale fino al 40% per le pmi che hanno almeno una sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); a queste imprese è altresì riservato il 40% della dotazione complessiva del Fondo, ossia 480 milioni di euro. Le risorse del Fondo verranno veicolate attraverso tre nuovi finanziamenti: Transizione digitale e verde delle PMI a vocazione internazionale; Partecipazione delle pmi a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema e Sviluppo del commercio elettronico delle pmi in Paesi esteri (e-commerce).