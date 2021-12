Separati, assegno fino a 800 euro. Ocse: Italia, crescita sopra la media (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

2 dic 2021 ore 08:36

Nel giorno in cui l’Ocse ha alzato le stime di crescita dell’Italia al 6,3%, nelle stanze della politica si discuteva della Legge di Bilancio. Lo scrive Claudia Voltattorni sul Corriere della Sera. In particolare, dopo l’incontro tra premier e rappresentanze dei partiti si è arrivati a un accordo per cui gli emendamenti da segnalare (attualmente oltre 6mila) saranno ridotti a 500. Intanto, si attende l'approvazione in Senato al dl Fisco. Tra le novità il bonus separati, "che prevede un sostegno fino a 800 euro mensili per i genitori separati o divorziati in stato di bisogno".

Sul tema della Legge di Bilancio da segnalare le dichiarazioni di Carlo Bonomi, che definisce "critica" la suddivisione degli 8 miliardi destinati al taglio delle tasse: secondo il presidente di Confindustria sarebbero soldi messi dal ministero dell’Economia nelle mani dei partiti, che ne stanno facendo una suddivisione. Scontenti anche i sindacati. Previsto un incontro delle parti sociali con il ministro del Lavoro Andrea Orlando e Mario Draghi. Le prime, si legge sul quotidiano, “chiedono al governo di aumentare le risorse per ridurre le tasse a famiglie e imprese”.

