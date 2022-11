Scuola, 123 euro in più per insegnanti e bidelli (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

11 nov 2022 ore 07:35

All'Aran (l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) arriva la firma del rinnovo del contratto per il mondo della scuola già voluta dal ministro Bianchi (governo Draghi), e portata a termine dall'appena insediato Valditara. A partire da Natale, riporta Ilaria Venturi per La Repubblica, è in arrivo un aumento medio di 100 euro al mese a professori e bidelli (personale Ata). A gennaio l'adeguamento sarà completo, e all'inizio del 2023 gli insegnanti potranno contare su 123 euro lordi in più in busta paga in media.

L'operazione riguarda 1,2 milioni di lavoratori nel reparto scuola. In consiglio dei ministri, spiega Venturi, il governo ha inoltre individuato una disponibilità finanziaria pari a 100 milioni per il 2022 da destinare «alla componente fissa della retribuzione accessoria del personale docente e Ata».

