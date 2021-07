Scudo anti-crisi, voto di fiducia sulle misure del Sostegni bis (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

Il decreto Sostegni Bis è in approvazione oggi alla Camera e stanzierà 40 miliardi di euro per coloro che hanno subito danni dalla pandemia. Lo scrivono Enrico Marro e Claudia Voltattorni per il Corriere della Sera. Oltre allo sblocco dei licenziamenti "mitigato", che prevede cassa integrazione gratuita per chi si impegna a non licenziare, permane il blocco completo dei licenziamenti nel settore tessile. Il Sostegni Bis decreta anche la sospensione del cashback.

Si amplia inoltre la platea di partite Iva che possono accedere ai contributi a fondo perduto, con focus sulle aziende con un fatturato fino a 15 milioni di euro. Aumenta di 40 milioni il fondo a sostegno delle attività economiche bloccate dal Covid, come il wedding, eventi, mense, concerie, montagna.

Nuovi incentivi sulle auto ecologiche, con 350 milioni di euro a disposizione fino al 31 dicembre 2021.

Slittano anche le scadenze fiscali. La sospensione delle cartelle esattoriali passa dal 30 giugno al 31 agosto.

