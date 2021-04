Scontro con l’Europa su Alitalia dopo il sì agli aiuti per Air France (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

8 apr 2021 ore 07:49

Su Alitalia il via libera di Bruxelles ancora non ci sarebbe, ma nel frattempo sarebbe arrivato l'ok agli aiuti di stato per Air France. Lo scrive Andrea Ducci sul Corriere della Sera. Le decisioni dell’Europa sarebbero state motivo di imbarazzo per Enrico Giovannini durante il question time alla Camera: “La trattativa non è in stallo”, avrebbe precisato il ministro.

“L’obiettivo del governo - secondo il capo dei Trasporti - è individuare soluzioni che consentano la rapida operatività, anche allo scopo di sfruttare la ripresa del mercato nei mesi estivi, evitando disparità di trattamento, anche alla luce delle recenti decisioni assunte dalla commissione Ue nei riguardi di Air France o Lufthansa".

Un nervo scoperto sarebbe il radicale taglio degli slot per autorizzare l’avvio dell’operatività della newco che potrebbe subentrare all’attuale Alitalia. Lufthansa e Air France se la sarebbero cavata riducendo, rispettivamente, del 4% e del 6% i diritti di decollo e atterraggio, mentre al gruppo italiano sarebbero stati chiesti sacrifici maggiori.

