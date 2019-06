Salvini propone una tassa sulle cassette di sicurezza (Corriere della Sera)

12 giu 2019 ore 07:47

Il quotidiano scrive che ieri sera, durante la trasmissione televisiva Rai Porta a Porta di Bruno Vespa, il ministro dell’interno Matteo Salvini ha lanciato la proposta di uno scudo fiscale per i contanti detenuti nelle cassette di sicurezza che, secondo il numero uno della Lega, sarebbero di un controvalore pari a centinaia di miliardi.

In sostanza, spiega il Corriere della Sera, “chi tiene nelle cassette di sicurezza del denaro potrebbe dichiararlo al fisco e, pagando una certa percentuale — quella che circola è del 15%, come la flat tax — farlo pienamente riemergere”. Secondo Salvini “serve una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza, fermo: chi lo possiede avrà il diritto di utilizzarlo, e lo Stato incasserebbe miliardi da reinvestire per la crescita”.

