Salvagente Dta per la Popolare di Bari (MF)

18 giu 2019 ore 05:52

Il quotidiano finanziario descrive un emendamento al decreto crescita che punta a favorire le aggregazioni tra le banche del Mezzogiorno grazie alle agevolazioni fiscali. La misura pare studiata per sostenere la Banca Popolare di Bari, “i cui coefficienti patrimoniali sono scesi sotto i requisiti di Banca d'Italia”. MF ricorda che l’istituto pugliese ha chiuso il 2018 con una perdita di poco sopra i 397 milioni di euro, con un Cet1 ratio e un Tre One ratio al 7,52% e un Total Capital Ratio al 9,78%.

L’emendamento che potrebbe favorire le fusioni indica che “le attività per imposte anticipate (Dta) relative a perdite delle singole banche derivanti da situazioni patrimoniali approvate a fini dell'aggregazione siano trasferite al nuovo istituto e trasformate in credito di imposta fino un massimo a 500 milioni di euro”. La manovra sarebbe valida solo per gli istituti con sede nelle Regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

