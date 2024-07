Saldi, Confcommercio stima spesa di 3,2 mld, 92 euro a persona

Al via domani

di Redazione Soldionline

5 lug 2024 ore 15:20

A cura di LABITALIA

Al via domani i saldi tra buoni auspici e qualche preoccupazione. L’Ufficio Studi di Confcommercio stima una spesa complessiva di 3,2 miliardi di euro per i saldi estivi, circa 92 euro a persona. Il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, ha sottolineato che “Sono saldi particolarmente appetibili per quasi 16 milioni di famiglie italiane che si prevede aumenteranno a 202 euro il loro budget normalmente destinato ogni mese ad acquisti di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, tessile casa e articoli sportivi''. Un segnale positivo arriva poi dagli acquisti degli stranieri extra Ue amanti dello shopping nei negozi italiani che, nell'ultimo trimestre secondo i dati di Global Blue, hanno registrato un incremento del 21% dello scontrino medio nel fashion rispetto al 2019 e del 3% rispetto al 2023. Decisivo è stato anche l’incremento delle transazioni per l’abbassamento a 70 euro della soglia minima di accesso al tax free dal 1° febbraio 2024. ''Rimane, peraltro, una forte preoccupazione per la situazione attuale di mercato che ha registrato una flessione delle vendite di moda nel primo semestre (-4,6% rispetto al I semestre 2023); la sparizione in Italia di 5.080 negozi di moda nell'ultimo anno e una collezione primavera/estate che non è ancora entrata negli armadi di molti consumatori. Per rilanciare il settore riteniamo che le vie della ripresa debbano passare attraverso un rinnovato rapporto con i fornitori e un’urgente risposta dalle Istituzioni a sostegno dei consumi di moda”, conclude Felloni.