Sace tornerà sotto il Mef, pagamento in titoli di Stato (La Repubblica)

18 ago 2020 ore 07:52

La Repubblica evidenzia l'articolo 67 del Decreto Agosto, che dovrebbe riportare Sace sotto il controllo del governo ed in particolare del Mef.

L'articolo di Vittoria Puledda analizza la situazione di Sace, controllata attualmente dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp), ma dalla quale dovrebbe sganciarsi, secondo quanto riportato dal quotidiano, entro il 2020 a seguito delle trattative tra le parti. Il valore della partecipazione non sarebbe stato ancora fissato, secondo il quotidiano, ma si dovrebbe corrispondere tramite titoli di Stato fino ad un massimo di 4,5 miliardi di euro ("per il 2020") e le risorse dovrebbero essere recuparate dal fondo di 44 miliardi di euro per la Cdp.

Il processo di "privatizzazione", che aveva portato Sace fuori dal Mef con il governo Monti sarebbe quindi concluso. Con il decreto Rilancio Sace, che sarebbe stata determinante nel fornire garanzie e supporto alle aziende nell'ultimo periodo, dovrebbe ritornare sotto il controllo del governo come prima del novembre 2012.

