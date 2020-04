S&p: crescita mondiale +0,4% in 2020, calo attività molto forte

Standard Poor's ha messo sotto la lente la crescita economica globale in conseguenza dell’emergenza coronavirus

di Redazione Soldionline

3 apr 2020 ore 15:14

A cura di Labitalia/Adnkronos

''In risposta al continuo e straordinario impatto della pandemia di coronavirus sull'attività economica e sui mercati finanziari, quest'anno abbiamo ridotto la crescita globale ad appena lo 0,4%, con un rimbalzo al 4,9% nel 2021. Il calo dell'attività sarà molto forte''. Lo scrive Standard Poor's in un Report sul futuro dell'economia mondiale per l'epidemia di coronavirus. ''Le sfide politiche sono enormi. Le banche centrali e i governi si sono mossi rapidamente, cercando di rimuovere tutti gli ostacoli per mantenere il sistema finanziario il più ordinato possibile, proteggere i gruppi più vulnerabili e fortemente colpiti, e fare da ponte per un'eventuale ripresa -continua S&P-. I rischi che gravano sulle nostre previsioni di base rimangono fortemente negativi, poiché il passaggio dagli esiti sanitari alle variabili economiche rimane altamente incerto''.

''Con il diffondersi di Covid-19 a livello globale, gli effetti economici delle misure sociali di contenimento del virus, insieme al crollo della fiducia dei consumatori e delle imprese, hanno sferrato un duro colpo alle prospettive di crescita a breve termine e all'impennata dei mercati finanziari. Oltre al rapido tributo umano del virus, stiamo entrando in un periodo di tassi in declino senza precedenti nell'attività economica e nei prezzi delle attività finanziarie, e di risposte politiche altrettanto rapide e senza precedenti sia per combattere che per compensare questi cali'', aggiunge S&P.

''I recenti straordinari movimenti delle principali variabili economiche e finanziarie includono: la disoccupazione negli Stati Uniti salita a 3,3 milioni per la settimana terminata il 21 marzo, più di quattro volte il record del 1982. Gli investimenti fissi della Cina nel periodo gennaio-febbraio sono diminuiti del 45% su base annua, la produzione industriale è scesa del 14% e le vendite al dettaglio sono calate del 21% - un calo che non si vedeva dall'inizio dell'era delle riforme alla fine degli anni Settanta. I flussi di capitali in uscita dai mercati emergenti hanno superato di gran lunga qualsiasi precedente episodio di crisi globale'', sottolinea S&P. ''Infine l'indice di riferimento S&P 500 è sceso del 30% in un record di 22 giorni di trading, mentre la misura VIX della volatilità è salita a livelli mai visti dai tempi della crisi finanziaria globale'', conclude S&P.