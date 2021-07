Ristori e tregua fiscale: in agosto passa il decreto Sostegni bis (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

15 lug 2021 ore 07:58

Via libera della Camera al decreto Sostegni Bis. Lo scrive Roberto Petrini su La Repubblica. “Slittano al 15 settembre i versamenti di Irpef, Iva, Irap della maggioranza di autonomi e professionisti”, spiega il giornalista, sottolineando che cartelle e pignoramenti ricominceranno solo a settembre qualora la misura venisse approvata in questa forma anche al Senato.

“Lavoro di riprogrammazione anche per le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio che potranno essere versate con uno scaglionamento che raggiunge fine ottobre”, continua Petrini. Si rinforza l’esonero contributivo per gli autonomi, che nell’anno in corso potranno evitare il pagamento a Ferragosto anche senza il Documento unico di regolarità contributiva. Arriva poi il blocco dell’Imu per chi beneficia della sospensione dello sfratto causa Covid.

E poi i ristori: in tutto 15 miliardi che andranno a 15 milioni di aziende. Nella misura hanno trovato spazio anche la sospensione del cashback e il blocco dei licenziamenti, ma anche la proroga per tutto il 2021 dell’ecobonus per l’acquisto di un’auto (finanziato con 350 milioni).

