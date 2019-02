«Rimborsi, ai truffati daremo anche di più. Non vedo speculatori» (Corriere della Sera)

22 feb 2019 ore 09:07

Il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, difende in un'intervista al Corriere della Sera la legge che estende il ristoro da parte dello Stato anche a chi ha acquistato azioni o bond subordinati dopo la messa in liquidazione di Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara, CariChieti.

Stando a Villarosa, con la Commissione europea sembrano non esserci attriti: "nella lettera ci sono richieste di chiarimenti, non dubbi". Di fatto verrà chiarito se Mps sia esclusa, o se chi è già stato risarcito lo sarà per una seconda volta.

A titolo di risarcimento, sarà richiesto un secondo decreto attuativo con la nomina della commissione dei 9 esperti, prevista tra circa un mese e mezzo.

