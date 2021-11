Reddito, più attenzione alle famiglie numerose. Paletti per chi rifiuta l’impiego (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

10 nov 2021 ore 08:09

Il Governo ha previsto, nella legge di Bilancio, una serie di aggiustamenti per fare sì che la misura del reddito di cittadinanza possa davvero riuscire nei suoi obiettivi di sostegno contro la povertà e reinserimento nel mondo del lavoro.

Secondo quanto riportato da Claudia Voltattorni per il Corriere della Sera, tra le proposte vi sarebbe quella "di ridurre la soglia di partenza per i nuclei di una persona da 6.000 a 5.400 euro l’anno. La cifra minima mensile per un single passerebbe da 500 a 450 euro (senza affitto), mentre per una famiglia con 4 figli senza reddito e in affitto passerebbe dagli attuali 1.330 euro a 1.540". Il contributo per l'affitto andrebbe rimodulato in funzione della famiglia.

La proposta include anche l'opzione di "abbassare gli anni di residenza per gli stranieri da 10 a 5 come requisito per ottenere il sussidio".

Previsti infine "controlli più serrati, soprattutto dopo i numerosi casi di abusi. Dal prossimo anno l’assegno diminuirà già al primo rifiuto di un’offerta di lavoro; al secondo no, il sostegno viene tolto".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.