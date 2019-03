Reddito di cittadinanza, si parte senza assalto (Corriere della Sera)

7 mar 2019 ore 08:02

Il quotidiano fa il punto della situazione sul primo giorno in cui è stato possibile richiedere il reddito di cittadinanza e mette in evidenza come nonostante le stime del governo dicano che il sussidio andrà a 1,3 milioni di famiglie povere, ieri sono state presentate 35.653 domande agli uffici postali e 8.492 online, per un totale di 44.145, secondo i dati diffusi dal ministero del Lavoro. Ancora non quantificabile sarebbe il numero delle domande pervenute ai circa 30mila Caf, i centri di assistenza fiscale. Si sarebbe quindi partiti senza un vero assalto agli sportelli. Sempre secondo la nota del ministero le prime tre regioni sono la Campania, la Lombardia e la Sicilia rispettivamente con 5.770, 5.751, 5.328 domande.

Il quotidiano ricorda che per ottenere il sussidio dal primo mese utile, cioè aprile, si può presentare la domanda fino alla fine di marzo. Infine che rimane aperto lo scontro con le Regioni sui navigator.

