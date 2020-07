Recovery Fund, sostegno alla ripresa dell’Eurozona

di Redazione Lapenna del Web

23 lug 2020 ore 10:53

L'accordo sul Recovery Fund ha dimostrato che le diversità tra i Paesi della UE si possono superare. Nel report di Mohammed Kazmi, Macro Strategist e Fixed Income Portfolio Manager di Union Bancaire Privée (UBP) si analizza l'impatto del fondo sul sistema europeo e sulle relative strategie di gestione.

Secondo la banca d'affari l'intesa sull'entità delle risorse rappresenta il primo passo verso il sostegno alle riforme e un'ulteriore spinta ai mercati. Il fondo garantirà un sostegno monetario e fiscale ai singoli paesi europei, portando gli investitori verso portafogli più direzionati verso l'area euro.

Inoltre, Mohammed Kazmi ha segnalato che l'accordo dovrebbe eliminare i timori di una rottura all’interno dell’area euro, e ciò è di supporto sia per la valuta sia per gli spread periferici, come quelli sui BTP.

