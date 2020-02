Rc auto familiare, dal 16 febbraio spunta anche la clausola malus (Corriere della Sera)

15 feb 2020 ore 15:13

Il quotidiano riporta le ultime novità in materia fiscale. Non ci dovrebbe esse nessuna proroga, per ora, per l’obbligo di tracciabilità delle spese mediche ai fini fiscali. Nonostante siano circolate indiscrezioni su un possibile rinvio del nuovo regime ad aprile, "nessuno ha presentato emendamenti in questo senso al decreto Milleproroghe all’esame della Camera".

Tuttavia non sono mancate le approvazioni di alcune modifiche: "dalla Rc Auto familiare, che oltre al bonus avrà anche un sistema di malus, alle proroghe per lo stop alle trivelle e per la stabilizzazione dei precari dello Stato".

Il Corriere della Sera scrive poi che "un emendamento di Italia Viva, anche questo approvato, riapre i termini per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione".

