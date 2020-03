Rassegna stampa economico-finanziaria del 30 marzo 2020

30 mar 2020 ore 06:45

Banche, arriva lo stop ai dividendi. Congelati 30 miliardi in due anni (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico in edicola sabato 28 marzo riporta la raccomandazione della Banca Centrale Europea agli istituti bancari di non distribuire - almeno fino al prossimo mese di ottobre - dividendi sui conti 2019 e sui conti 2020.

Secondo quanto riporta il Sole24Ore si tratta di un'indicazione "dal carattere eccezionale, ma necessaria per spingere le banche a conservare il capitale e armonizzare i comportamenti in un comparto che sembrava volersi muovere in ordine sparso sul tema della cedole". Oltre ai dividendi gli istituti non saranno autorizzati a varare buy-back relativi al 2019 e al 2020.

In questo modo Francoforte "conta di trattenere nei fondi delle banche 30 miliardi di capitale aggiuntivo Cet 1, patrimonio che darà capacità aggiuntiva per fare prestiti per 450 miliardi". Lo ha detto Andrea Enria, già presidente dell'EBA, l'autorità bancaria europea ed ora presidente del consiglio di sorveglianza della BCE.

Il quotidiano mette in evidenza che "la decisione punta di fatto anche ad armonizzare l’approccio tra le banche dei vari paesi europei".

Generali, uno scudo per il Leone (Milano Finanza)

Il settimanale finanziario mette sotto la lente Generali Assicurazioni. Il Leone di Trieste è una delle aziende che il governo intende difendere da potenziali scalate. Al pari di altri gioielli nazionali, anche Generali sarebbe stata nei giorni scorsi al centro di anomali movimenti di borsa. Così l'esecutivo sarebbe pronto - rispondendo così alle segnalazioni arrivate dal Copasir - ad alzare uno scudo protettivo, estendendo la golden power al comparto bancario e a quello assicurativo

Milano Finanza evidenzia che il 2020 rimarrà negli annali del gruppo: per la terza volta, da quando è nata nel 1831, la società non terrà l'assemblea - come di consueto - a Trieste. Le due volte precedenti la causa era stata la guerra e le riunioni si tennero tra Milano e Venezia. Ora, a causa del coronavirus, i soci si riunirano il prossimo 30 aprile a Torino. E a porte chiuse, come richiedono le norme per l'emergenza sanitaria.

Btp sotto 100: come guadagnare se c’è la svolta Ue (L'Economia - Corriere della Sera)

L'inserto settimanale del Corriere della Sera mette sotto la lente i Btp italiani, chiedendosi quanto sia sensato puntare su una ripresa dei corsi del titoli di stato. Secondo L'Economia questa eventualità non appare remota soprattutto se si arrivasse a "un accordo tra i Paesi di Eurozona con l’obiettivo di evitare che la crisi sanitaria procuri problemi eccessivi anche al futuro delle economie di tutta l’area". In gioco c'è non solo il futuro di qualche singolo paese ma forse anche quelo dell’intera Ue.

Ma cosa determinerebbe un'intesa a livello continentale? Molto probabilmente "un calo generalizzato dei differenziali di rendimento". In misura molto maggiore rispetto a quanto imputabile al massiccio piano di acquisti della Bce.

Quando riaprire? (La Repubblica)

Il quotidiano La Repubblica si chiede quando e come riaprire le attività produttive in questo periodo di emergenza sanitaria derivante dal Covid-19. Per capire i tempi della ripartenza serve un piano ragionato, che inizierà ad essere definito già da oggi dal comitato tecnico-scientifico deputato a definire le tempistiche della situazione. Nessuno però ne parla ancora, considerando che "i dati del contagio non sono sotto controllo".

Tuttavia secondo La Repubblica "dopo che avremo passato Pasqua e Pasquetta ancora chiusi in casa - tra il 15 e il 20 aprile - qualcosa potrà ripartire". Non sarà pensabile, infatti, tenere ancora fermi alcuni cantieri, "come quelli legati alla ricostruzione post terremoto nelle Marche". Oppure alcune fabbriche del comparto meccanico "che sono comunque legate alle quattro filiere protette (sanitaria, agro-alimentare, energia, logistica e trasporti)".

Subito dopo, ragionevolmente quindi a partire dal 20 aprile, "si potrà pensare all’apertura di alcuni esercizi commerciali: cartolerie, librerie, abbigliamento". Ma con nuovi protocolli.

