Rassegna stampa economico-finanziaria del 6 febbraio 2020

6 feb 2020

Banche, ecco gli stress test verdi. Sotto esame dieci big europei (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che le banche europee potrebbero presto essere oggetto di una verifica della tenuta dei bilanci al rischio climatico in un nuovo "stress test verde". L’Autorità bancaria europea, nella seconda metà del 2020, vuole "aumentare il livello di conoscenza (e di consapevolezza) dei rischi associati alla transizione energetica e, nel tempo, a mettere in atto eventuali contromisure".

Sotto la lente potrebbero finire almeno una decina di grandi istituti europei. In Italia gli istituti coinvolti potrebbero essere IntesaSanpaolo e UniCredit, ma diversi sarebbero i soggetti sondati e le valutazioni sono in corso.

Il Sole24Ore scrive che questa sarebbe solo una prima fase: "a tendere l’Autorità bancaria europea punta a sviluppare uno stress test vero e proprio dedicato al cambiamento climatico".

Cerved, offerte al vaglio del cda (MF)

Il quotidiano finanziario fa il punto della situazione sulle offerte vincolanti per la divisione npl di Cerved. Secondo MF la decisione del consiglio di amministrazione della società "potrebbe essere questione di giorni". In partita ci sarebbero Intrum Italy e Credito Fondiario.

Chi la spunterà? Secondo MF "sebbene gli amministratori non si siano ancora formalmente espressi, sembra che la proposta di Intrum stia riscuotendo maggiori consensi". Il gruppo svedese avrebbe messo sul piatto circa 500 milioni, debito compreso. La società italiana avrebbe invece proposto altro: "fondere Fonspa con la controllata attiva nel credit management in vista di una successiva quotazione, che potrebbe arrivare nel 2021".

Spese detraibili, si potrà usare il contante fino al 31 marzo (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta la decisione del governo di introdurre una moratoria sull’obbligo dei pagamenti tracciabili per le spese detraibili al 19%. L'esecutivo, che sta preparando un pacchetto di emendamenti, è però "inciampato sulle coperture": la bozza indicavano potessero arrivare dal fondo per il taglio del cuneo fiscale ma questa eventualità non è piaciuta a parte della maggioranza.

Il Corriere ricorda che l'obbligo di pagare con strumenti tracciabili quasi tutte le sppese detraibili è stato introdotto allo scopo di combattere l’evasione fiscale. Dovrebbe valere dal primo gennaio 2020 ma da molti, in primis dai Caf, è arrivata la richiesta di "una moratoria per dar tempo ai contribuenti di prendere confidenza con le novità".

Ue, via al nuovo Patto di stabilità ma è scontro su regole e conti (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che sarebbe partito, in sede europea, il cantiere della riforma del Patto di stabilità e crescita, ovvero l'insieme delle regole sui conti pubblici. Il documento, finalizzato a lanciare il dibattito tra i ministri delle Finanze della moneta unica, è stato presentato ieri a Bruxelles dal commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Il quotidiano scrive che entro fine anno la Commissione pubblicherà le sue proposte definitive.

La Repubblica riporta che l'obiettivo di Bruxelles resta la stabilità. Tuttavia, ha dichiarato Gentiloni, "servono ugualmente un sostegno alla crescita e una mobilitazione di enormi investimenti per combattere i cambiamenti climatici". Inoltre "le regole vanno semplificate, chiudendo l’era degli scontri sui decimali di deficit".

Tuttavia il quotidiano ricorda che "le regole di bilancio, insieme ai migranti, sono il tema più divisivo in Europa".

