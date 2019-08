Rassegna stampa economico finanziaria del 5 agosto 2019

5 ago 2019 ore 07:15

Tim-Open Fiber, un fondo estero per comprare azioni Enel (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico, nella sua edizione di sabato 3 agosto, riporta le ultime novità sulla possibile integrazione tra Telecom Italia TIM e Open Fiber. Il nodo più controverso è quello relativo alla valutazione di quest’ultima, controllata pariteticamente da Cdp e Enel. L’idea che ha in testa Telecom Italia TIM, secondo Il Sole24Ore, “è quella di coinvolgere un fondo infrastrutturale internazionale che, mettendoci il quattrino, faccia da arbitro imparziale sul nodo della valutazione”.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano questa idea portare vantaggi a tutti: “Enel potrebbe ricavare sulla sua quota una valutazione più alta di quella che potrebbe pagare Telecom”, “Cdp potrebbe concretizzare il proposito di svolgere un’azione stabilizzatrice nell’azionariato di Telecom” e “l’ad di Telecom, Luigi Gubitosi, chiuderà un’altra partita atavica se l’operazione sarà in grado di creare valore”.

Auto: spezzatino a Detroit? (Milano Finanza)

Il settimanale finanziario fa il punto della situazione sul comparto automobilistico statunitense, da sempre localizzato nell’area di Detroit con i big three General Motors, Ford e Chrysler, ora FCA. Il settore vive una fase di grandi sfide: le nuove politiche doganali dell’amministrazione Usa, vendite che stanno rallentando e la corsa alle nuove tecnologie.

Secondo il settimanale chi ha intrapreso il passo in avanti più concreto è sicuramente Ford, sempre più in sintonia con Volkswagen con cui al momento ha una cooperazione industriale destinata in futuro a diventare qualcosa di più.

FCA, in tutto questo, “vorrebbe trovare un alleato quanto prima per poter affrontare con più serenità il futuro”. Secondo Milano Finanza “dopo i no ricevuti in Francia e il sempre possibile inserimento dei coreani di Hyundai-Kia, non è peregrina l'ipotesi, che inizia a circolare tra gli addetti ai lavori, di una possibile separazione tra gli asset statunitensi e sudamericani (redditizi) e quelli europei (che lo sono molto meno)”.

La finanziaria di Tria. Taglio agli sconti fiscali e deficit sotto l’1,8% (La Repubblica)

Il quotidiano riporta le intenzioni del Ministero dell’Economia sulla prossima legge di bilancio da presentare entro il prossimo 30 settembre. Il Tesoro, che punta a un rapporto deficit/Pil sotto l’1,8% e a disinnescare le clausole Iva, intende mettere mano ai 23 miliardi di euro delle cosiddette "tax expenditures", ossia tutti e benefici e le agevolazioni fiscali. Un altra manovra sarebbe quella di dirottare gli 80 euro di Renzi su quella l’esecutivo chiama “flat tax”.

La Repubblica ricorda che “mettere mano alle tax expenditures non è un intervento indolore”. Farlo è, di fatto, un aumento delle tasse visto che i contribuenti pagheranno di più. L’idea sarebbe quella di concentrarsi in primis sui dieci miliardi di benefici per la prima casa, poi sulle spese sanitarie. “Capitoli, insomma, con un impatto politico-elettorale immenso”.

