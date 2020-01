Rassegna stampa economico-finanziaria del 4 gennaio 2020

4 gen 2020 ore 15:15

FCA-Psa, Agnelli e Peugeot al lavoro su un patto leggero (Il Sole24Ore)



Il quotidiano economico scrive che gli azionisti di riferimento di FCA e di Psa starebbero lavorando, in vista della fusione tra le due case automobilistiche, a un accordo parasociale per blindare il controllo del gruppo nascente, il quarto colosso mondiale nel settore auto.

Nel percorso che porterà nel giro di un anno alla fusione si starebbe discutendo "a un accordo leggero" tra le due famiglie azioniste, la Exor degli Agnelli e la dinastia Peugeot. L’intesa vincolerebbe il 22,5% di FCA-Psa. Un peso, secondo quanto scrive il Sole24Ore, "che, se la quota dovesse essere mantenuta per tre anni, sarebbe quasi il doppio in termini di diritti di voto".

Il quotidiano ricorda infine, sempre sui pesi dell'azionariato della nuova entità, che il socio cinese Dongfeng scenderà dal 6% al 4,5% mentre il Governo francese ridurrà la propria presenza nel nuovo aggregato vendendo il 2,5% e passando così dal 6% preventivato al 3,5%.

Azimut: i segreti del +127% (Milano Finanza)

Il settimanale finanziario riporta un'intervista di ClassCnbc a Pietro Giuliani, numero uno di Azimut. Il titolo del gruppo del risparmio gestito è risultato nel 2019 il top performer di Piazza Affari, con un balzo del 127%.

Il manager ha evidenziato come nel 2019 la società abbia raccolto 4,5 miliardi, con una crescita di circa il 9%. Ai clienti è stata garantita una performance superiore all'8,2% di media ponderata. Giuliani ha poi anticipato un utile 2019 di oltre 300 milioni.

E le strategie per il futuro? Il fondatore e presidente di Azimut rilancia le due scommesse di questi ultimi anni: "crescita con acquisizioni all'estero (la prossima negli Usa) e investimenti in economia reale".

La partita del trading online, anche Vanguard azzera i costi (Corriere della Sera)

Il quotidiano descrive una tendenza che sta prendendo piede tra le piattaforme di trading online, quella di abbassare (fino ad azzerare) le commissioni di negoziazione. Nelle scorse ore il colosso statunitense Vanguard, che ha masse amministrate per 5.700 miliardi di dollari a livello globale, "ha deciso di azzerare le commissioni sulle operazioni di trading online realizzate negli Stati Uniti che hanno per sottostante azioni e opzioni".

Il Corriere ricorda che Vanguard ha un particolare modello societario "in cui i fondi — e quindi i risparmiatori che vi investono — sono i proprietari ultimi dell’azienda".

La decisione di Vanguard arriva dopo quella analoga di Fidelity dell'ottobre scorso e le successive di broker specializzati come Charles Schwab, TD Ameritrade e ETrade Financial.

Moody’s taglia il rating Autostrade: “La pressione politica sta salendo” (La Repubblica)

Il quotidiano riporta e approfondisce la decisione di Moody’s che nelle scorse ore ha tagliato il giudizio sul merito delle società della holding dei Benetton, dalla stessa Atlantia in giù. Il rating di quest'ultima scende a "Ba2" da "Ba1". Un gradino in giù, nella posizione dell'agenzia, anche per Autostrade per l’Italia (da "Baa3" a "Ba1") e per Aeroporti di Roma (da "Baa2" a "Baa3"). Tutti rating, inoltre, sono sotto osservazione per ulteriori downgrade.

Secondo gli esperti di Moody's si fa sempre più concreta la minaccia di un tornado sui conti di Atlantia per effetto della revoca della concessione autostradale per la sua controllata Autostrade per l’Italia. Secondo quanto riporta La Repubblica gli analisti hanno considerato l’aumento della pressione politica sul gruppo Atlantia e i crescenti rischi al ribasso". Sotto la lente gli effetti pratici del decreto Milleproroghe, "in cui il governo italiano ha modificato retroattivamente e unilateralmente i termini e le condizioni delle concessioni autostradali".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.