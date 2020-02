Rassegna stampa economico-finanziaria del 4 febbraio 2020

4 feb 2020 ore 07:52

Mps, in arrivo la decisione Ue che può rilanciare le fusioni (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che sarebbe in arrivo la decisione della Commissione Ue sul piano di scissione dei crediti deteriorati che Monte dei Paschi di Siena trasferirà ad Amco, la ex Sga controllata al 100% dal Ministero dell'Economia. Il verdetto è atteso per la fine del mese, ma potrebbe essere anche questione di giorni.

Il Sole24Ore ricorda che il piano di scissione, fino a 14 miliardi di euro di controvalore, "era stato presentato dal Tesoro a Bruxelles già a inizio estate del 2019, ma le prime indicazioni erano state negative e il progetto è stato riformulato con tecnicalità diverse e ripresentato alla nuova Commissione Ue che nel frattempo si è insediata".

Il via libera europeo non sarebbe importante solo per Monte dei Paschi di Siena ma "avrebbe ripercussioni sull'intero plotone delle banche di media dimensione che in queste settimane stanno valutando progetti di aggregazione". Il Sole24Ore fa i nomi, oltre che quello di Mps, anche di UBI Banca, BPER Banca e BancoBPM.

Sia si prepara per Piazza Affari (MF)

Il quotidiano finanziario mette sotto la lente Sia, indicando che in settimana dovrebbe arrivare l'ok del cda alla quotazione. Una decisione che, se confermata, allontanerebbe l'ipotesi di una fusione con Nexi per la creazione di un campione continentale nel settore dei pagamenti. MF puntualizza come "la quotazione di Sia non precluderebbe una successiva aggregazione con Nexi, ma quasi sicuramente finirebbe per renderla più difficile, allungando i tempi e allargando la compagine azionaria".

Nelle scorse ore, tra l'altro, il mercato aveva creduto "in un'accelerazione del negoziato in Italia in scia alle notizie arrivate dalla Francia, dove Worldine ha acquisito la rivale Ingenico per 7,8 miliardi di euro". Un accaadimento che avrebbe potuto spingere Nexi e Sia verso un matrimonio.

Fusione FCA-Psa, Tavares lavora alla squadra del cantiere (Corriere della Sera)



Il quotidiano scrive che il cantiere della fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e la transalpina PSA sta andando avanti. Mentre il progetto procede il numero uno del gruppo francese (e futuro capo del gruppo post fusione) Carlos Tavares "ha creato due nuove posizioni che rispondono a lui".

Il Corriere spiega che una è stata affidata a Yves Bonnefont, che ha guidato il marchio Ds "e ora ha il compito di posizionare i vari brand (anche quelli di FCA) in funzione delle aree geografiche, selezionando la corretta tipologia di clientela, valutandoli con le sinergie che potranno scaturire con FCA". L'altra è stata affidata a Linda Jackson, sinora al vertice di Citroën, "che si occuperà della differenzazione dei marchi". La nuova entità deve infatti integrare ben 12 marchi.

Secondo il Corriere della Sera "da Tavares, visti i risultati che ha ottenuto sia con la ristrutturazione di Psa e, quasi contemporaneamente, con l’aggregazione di Opel, tutti si attendono un altro miracolo".

FCA, premio di 1.350 euro ai dipendenti (La Repubblica)

Il quotidiano ha ripreso e commentato la notizia dell’ammontare della gratifica calcolata sui risultati del 2019 che FCA distribuirà ai propri dipendenti: "in media ciascun dipendente del gruppo si troverà nella busta paga di fine febbraio un premio di 1.350 euro". La cifra riportata è una media, "che tiene conto del differente trattamento dei diversi livelli di inquadramento e dei diversi risultati di ogni singolo stabilimento".

I premi annuali ai dipendenti sono calcolati in base all'incremento della produttività di ogni stabilimento e in media questo valore è stato del 6%. Ogni punto percentuale vale 225 euro. Alcuni stabilimenti hanno fatto meglio (come Pomigliano, dove si produce la Panda, e Verrone, vicino a Biella, dove si realizzano i cambi) con miglioramenti della produttività del 7,5% (e un premio di 1.675 euro). Penalizzati, invece, i lavoratori di Maserati di Modena che hanno ottenuto un premio medio di 1.012 euro.

