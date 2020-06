Rassegna stampa economico-finanziaria del 3 giugno 2020

di Redazione Lapenna del Web

3 giu 2020

Npl, incognita golden power. Mercato italiano a rischio stop (Il Sole24Ore)



Il Sole24Ore riporta l'attenzione sul tema dei crediti deteriorati (NPL) e sulla possibilità, a causa della mancanza di chiarezza del Decreto Liquidità, che le banche possano essere soggetto della normativa sul Golden Power.

Le conseguenze sarebbero un rallentamento delle tempistiche fino a 75 giorni, in quanto per ogni cessione o vendita sarebbe necessaria la preventiva autorizzazione. Secondo il quotidiano sarebbero soggetti al Golden Power "le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da una banca che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di - detti attivi - o il cambiamento della loro destinazione. Per - detti attivi - il Decreto intende beni e rapporti". Da qui il problema se gli NPL siano da considerare - detti attivi - o meno".

Per adesso sarebbe solo un rischio, secondo il quotidiano, in quanto il perimetro del Golden Power non sarebbe ancora definito. Ma un rischio che, secondo gli esperti, sarebbe minimo perchè facente capo ad una norma europea che non lo prevederebbe.

Scatto delle Borse, Milano recupera e torna ante lockdown (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera analizza l'andamento dei mercati europei con FTSEMib, Dax e Cac40 sotto la lente. Il quotidiano evidenzia come la ripresa degli indici finanziari, dopo la discesa causata dall'emergenza sanitaria Covid19, sia stata repentina. Il 9 marzo Giuseppe Conte annunciava il lockdown e ieri i mercati hanno chiuso ad un livello molto vicino ai prezzi di quei primi giorni neri.

L'indice FTSEMib ha infatti archiviato la seduta a 18.971 punti, molto vicino ai 18.475 di lunedì 9 marzo. I tre mesi di lockdown delle attività sembrerebbero svaniti nel nulla. Secondo il quotidiano il peggio sarebbe passato. Anche lo spread Btp-Bund (191 ieri) e il prezzo del petrolio, Brent e Wti, andrebbero verso i valori pre-crisi.

La ripresa si sarebbe fatta sentire anche in altri Paesi europei. I mercati di Germania (Dax) e Francia (Cac40) sarebbero ripartiti rapidamente. La spinta determinante sarebbe arrivata dai 750 miliardi del Recovery Fund proposto dalla Commissione Europea. Secondo il quotidiano ci sarebbero però ancora delle incognite legate al PIl e alla ripresa dell'economia.

Nel derby Nagel-Del Vecchio i soci Generali pronti a mediare (La Repubblica)

La Repubblica analizza la partita sul tavolo per Mediobanca e le conseguenze che una possibile salita di Leonardo Del vecchio dal 9,9% al 19,9% avrebbe su Generali. Secondo il quotidiano ad oggi si attenderebbe il via libera della Bce e l'acquisizione dei titoli sul mercato.

Non sembrerebbere un segreto le mire del patron di Essilor-Luxottica sul Leone di Trieste, di cui detiene già il 4,85% del capitale dopo Caltagirone (5,1%) e Mediobanca (12,7%). Leonardo Del Vecchio vorrebbe infatti un rafforzamento di Generali in ambito europeo e sembrerebbe che l'incremento nel capitale di Mediobanca sia un modo per mettere pressione sugli altri soci della compagnia.

Il quotidiano riporta poi che, se le trattative tra Mediobanca e Delfin avranno un esito positivo, "l'oggetto debba essere triestino" e che Caltagirone potrebbe esserne il mediatore. Ad oggi però non ci sarebbe stato nessun incontro tra le parti.

