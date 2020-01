Rassegna stampa economico-finanziaria del 3 gennaio 2020

3 gen 2020 ore 08:54

Borsa, Mediobanca, Mediaset e FCA: le grandi partite alla resa dei conti (Il Sole24Ore)

Il quotidiano mette sotto la lente alcune tra le principali, se non le più rilevanti, "partite della finanza". Non solo quelle già abbozzate nel 2019, ma anche quelle che si trascinano da anni.

In primis il nodo Borsa Italiana: a seguito della Brexit (e in scia all'acquisizione di Refinitiv) la Borsa di Londra potrebbe vendere la società che gestisce Piazza Affari. Non più strategica per il London Stock Exchange.

Aperta anche la partita in Mediobanca, alle prese con la crescita nel capitale di Leonardo Del Vecchio. Il manager ha recentemente "rastrellato il rastrellabile, fermandosi alla soglia del 10%, per superare la quale è necessario il benestare della Bce". Al contempo l'imprenditore è impegnato in proprio su un altro fronte: nella combinazione, ancora da amalgamare, tra Luxottica e Essilor in cui è il primo azionista con 32,7% del capitale.

Poi l'operazione FCA-Psa, che si avvia verso la chiusura ma per cui, secondo Il Sole24Ore si "dovrà discutere di governance".

Infine quello definito dal quotidiano "il groviglio Telecom-Open Fiber-Vivendi-Mediaset": il 2020 potrebbe essere risolutivo per queste contese?

Astaldi, c'è il piano per i creditori (MF)

Secondo quanto scrive il quotidiano finanziario si stanno stringendo i tempi sul piano di concordato di Astaldi.

L'adunanza dei creditori della società capitolina, che dovrannno approvare il piano concordatario, è prevista per fine marzo. Il comitato dei bondholders si riunirà l'11 e 12 gennaio per valutare - anche - la proposta del Consiglio direttivo di proseguire con la ricerca di un nuovo rappresentante legale. Secondo quanto riporta MF, nel frattempo, "entro il 10 gennaio tutti i creditori dovranno comunicare ai commissari l'ammontare del proprio credito nei confronti di Astaldi (al 28 settembre 2018) con l'indicazione del titolo e dell'eventuale causa di prelazione".

Si tratta di passaggi obbligati per un salvataggio dal quale, per opera di Salini Impregilo, nascerà Progetto Italia, il maxi polo delle costruzioni che mira a rilanciare il settore.

Autostrade (Atlantia), trattativa segreta per un maxi-risarcimento (Corriere della Sera)

Secondo il Corriere della Sera il Governo e Atlantia starebbero trattando la revoca della concessione autostradale firmata dodici anni fa da Autostrade per l’Italia (Aspi) sulla base di una cifra compresa tra i 6 e gli 8 miliardi di euro. Una norma del decreto «milleproroghe» di Natale ha di fatto modificato le clausole di rottura dell’accordo del 2007 fra il governo di allora e Aspi. Clausole che prevedevano l’indennizzo totale dei ricavi previsti dall’azienda fino alla fine della concessione nel 2038. Un conto che si potrebbe quantificare, al netto di un indennizzo da parte dell’azienda del 10% per i propri errori, in circa 23 miliardi di euro.

Secondo il Corriere della Sera si sta così creando tra Governo e i Benetton "un equilibrio del terrore": l'esecutivo rischia di cadere sulla conversione in legge del decreto milleproroghe. I Benetton il fallimento di Aspi.

Del Vecchio il più ricco in Borsa. Gli Agnelli scavalcano Pessina (La Repubblica)

Il quotidiano riporta e commenta la classifica dei paperoni di Piazza Affari dopo il rally dei mercati del 2019. Una graduatoria riscritta, "con Leonardo Del Vecchio che stacca tutti al vertice, la famiglia Agnelli che ritorna sul podio e persino i Benetton che – malgrado la bufera sulle concessioni – hanno messo assieme (virtualmente) sul listino un guadagno di un miliardo in 12 mesi".

Giù dal podio Stefano Pessina, primo socio di Alliance Walgreen Boots, grande catena di distribuzione farmaceutica quotata a Wall Street.

Il 2019 è stato un periodo da ricordare soprattutto per Del Vecchio. Merito di Luxottica in scia alla fusione con Essilor ma anche degli altri investimenti: tutti (dall’immobiliare a Parigi, fino alle Generali) hanno chiuso l’anno in attivo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.