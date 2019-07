Rassegna stampa economico finanziaria del 29 luglio 2019

29 lug 2019 ore 06:59

Carige, dall’Istituto di credito sportivo 20 milioni per la messa in sicurezza (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico, nella sua edizione di sabato 27 luglio, descrive il nuovo tassello nel piano di salvataggio di Banca Carige. Tra i soggetti chiamati ad aiutare la banca ligure nel suo rilancio si sarebbe anche l’Istituto di credito sportivo. Nella giornata di venerdì il cda di quest’ultimo “è giunto alla conclusione che non esistono motivi ostativi all’investimento di 20 milioni di euro nel bond Tier2 che la banca emetterà, a un tasso compreso tra l’8% e il 9%, per contribuire al rafforzamento patrimoniale dell’istituto”.

Nel frattempo, sempre quanto riporta il Sole24Ore, nella giornata di lunedì 29 luglio sarà la volta del cda del Mediocredito centrale a doversi esprimere sul coinvolgimento nell’operazione. All’appello, secondo i conti del quotidiano, mancherebbero 13 milioni.

Banche: qui l'autunno sarà caldo (Milano Finanza)

Il settimanale finanziario ha messo sotto la lente i principali big del comparto bancario europeo e le loro prospettive future. I protagonisti del settore, da Unicredit al Santander, passando per Deutsche Bank e Société Générale, potrebbero essere sul punto di iniziare una decisa cura dimagrante dal punto di vista dei posti di lavoro. L’obiettivo è quello di provare a recuperare redditività.

In Italia ha fatto notizia l’indiscrezione rilanciata da Bloomberg secondo cui Unicredit starebbe studiando un nuovo piano per individuare fino a 10mila esuberi. Il numero uno della banca, Jean Pierre Mustier, ha gettato acqua sul fuoco, “precisando che ogni uscita verrà gestita sotto forma di prepensionamenti e in accordo con le parti sindacali”. Ma “la situazione italiana - secondo quanto riporta Milano Finanza - non è difforme da quanto avviene nel resto d'Europa”.

Bond italiani, tutti li vogliono (L’Economia - Corriere della Sera)

L’inserto settimanale del Corriere della Sera analizza il comparto obbligazionario italiano, nei giorni in cui lo spread tra il BTP e il Bund decennale è sotto i 200 punti. Secondo L’Economia “chi vuole investire in emissioni del Tesoro italiano con durata medio lunga, dai cinque ai trent’anni, non deve avere particolari timori”.

In quei mesi, evidenzia il settimanale, le richieste degli istituzionali sono state rilevanti: nel primo semestre di quest’anno sono stati sottoscritti dagli investitori italiani e internazionali quasi 221 miliardi di euro di titoli governativi, con una richiesta - nei collocamenti - di pochissimo inferiore ai 450 miliardi.

Al tempo stesso l’inserto consiglia però di non perdere d’occhio la diversificazione: se si decide di puntare sui titoli di stato italiano, “la strategia va accompagnata da investimenti in proposte alternative, che vedono nella scelta di altri strumenti la via più saggia da seguire”

