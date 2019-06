Rassegna stampa economico-finanziaria del 28 giugno 2019

28 giu 2019 ore 08:00

Tiscali, nuovo cda e ampliamento della partnership con Open Fiber (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore ha riportato la notizia della nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Tiscali, che è tornata a essere guidata dal fondatore, Renato Soru. Il quotidiano finanziario ha riportato alcune dichiarazioni del nuovo amministratore delegato, secondo cui l’indebitamento è tornato sostenibile, scendendo a 75 milioni di euro a fine giugno, dopo essere arrivato fino a 640 milioni nel 2009. Soru ha parlato anche di strategie future. Il manager ha segnalato che l’azienda è pronta per affrontare la fase di consolidamento del settore telefonico e non esclude una nuova partnership con Open Fiber, per estendere la collaborazione “dalle 271 aree metropolitane del piano di cablaggio della controllata di Enel e Cdp nelle aree A e B, le migliori del mercato, a quelle C e D, quelle più a fallimento di mercato”.

IntesaSanpaolo più sicura del Btp (MF)

MF ha dato ampio risalto all’emissione obbligazionaria di IntesaSanpaolo. L’istituto guidato da Carlo Messina ha emesso un bond senior preferred per un ammontare di 2,25 miliardi di euro in due tranche, rispettivamente a 5 e 10 anni. Il titolo ha ottenuto un forte interesse dagli investitori istituzionali (in particolari quelli esteri), ricevendo richieste per 6,5 miliardi. Di conseguenza, IntesaSanpaolo è riuscita a spuntare tassi decisamente favorevoli. Il titolo con scadenza a 5 anni è stato collocato a un tasso di interesse pari al tasso mid swap di pari durata, maggiorato di 125 punti base, mentre per il decennale il differenziale sul tasso di riferimento è stato di 165 punti base. In entrambi i casi i titoli hanno spuntato rendimenti inferiori di 30-35 punti base rispetto al Btp di pari durata, un risultato che, secondo i vertici di IntesaSanpaolo confermano la solidità dell’istituto.

Tim, avanti con Open Fiber sulla rete. Prove di pace tra Vivendi ed Elliott (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera ha evidenziato i segnali distensivi tra Vivendi e il fondo Elliott, i maggiori azionisti di Telecom Italia TIM, nel corso del consiglio di amministrazione di ieri, che ha approvato all'unanimità le dimissioni di Amos Genish, sostituito da Frank Cadoret, direttore generale aggiunto di Canal Plus, su indicazione del gruppo francese. I vertici di Telecom Italia TIM auspicano che questo accordo possa consentire il proseguimento e rafforzamento del dialogo tra gli azionisti. Inoltre, il Corriere della Sera ha segnalato che il CdA della compagnia telefonica ha valutato la situazione delle trattative con Enel in merito a Open Fiber."Non si sarebbe parlato di numeri ma della trattativa e della questione più delicata, ovvero la valutazione di Open Fiber", ha segnalato il quotidiano, secondo la società della fibra sarebbe stata valutata da Mediobanca 8 miliardi di euro.

Conti, Italia rimandata ad ottobre. L’Europa congelerà la procedura (La Repubblica)

La Repubblica ha analizzato la situazione economica italiana, ricordando le trattative tra il governo e la Commissione Europea sui conti pubblici. Secondo il quotidiano tutta la procedura sarà rimandata al mese di ottobre. "L’appuntamento dell’Ecofin fissato per il prossimo 9 luglio con l’obiettivo di ratificare la procedura per debito eccessivo richiesta della Commissione, verrebbe rimandato", ha evidenziato La Repubblica, dopo che i dati economici hanno evidenziato un deficit per il 2019 inferiore alle previsioni. In pratica lo stato italiano ha registrato più entrate e meno uscite "alcune di queste sono strutturali e molte altre sono congiunturali". Tuttavia, l'Ecofin, prima di dare un giudizio definitivo, vorrebbe avere a disposizione maggiore documentazione, in particolare la legge di bilancio da presentare entro il 30 settembre.

