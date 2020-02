Rassegna stampa economico-finanziaria del 28 febbraio 2020

28 feb 2020 ore 07:07

Telecom ci riprova sulla rete unica: avanti con Open Fiber e Kkr (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico fa il punto della situazione sul consiglio di amministrazione di Telecom Italia tenutosi nella giornata di ieri. Il board del gruppo telefonico "ha sostanzialmente dato il benestare alla ripresa dei negoziati con Open Fiber, portando al tavolo anche Kkr, allo scopo di arrivare finalmente alla rete unica". Telecom ha così accolto il monito formulato nelle ore precedenti dal ministero del Tesoro Roberto Gualtieri. Il responsabile dell'Economia aveva "sollecitato le parti a trovare una soluzione per costruire la rete unica, unendo gli sforzi di Telecom e Open Fiber". In tal modo ha sbloccato l’impasse, "visto che da tempo i contatti tra le parti si erano arenati al punto che sembrava quasi che ognuno stesse andando per la sua strada".

In una nota la stessa Telecom ha preso atto positivamente dell’offerta non vincolante presentata dal fondo Kkr per affiancare in esclusiva Tim nello sviluppo della rete in fibra. Il Sole24Ore specifica che "l’offerta non vincolante presentata dal fondo di private equity Usa Kkr era per la rete secondaria Telecom, la metà dell’intera infrastruttura che è ancora prevalentemente in rame". Con l’utilizzo dei proventi rinvenienti dall'investiment di Kkr si finanzierebbero gli investimenti per sostituire il rame con la fibra.

Mps, il Mef gioca la carta Natale (MF)

Il quotidiano finanziario scrive della nuova squadra dirigente del Monte dei Paschi di Siena. A una decina di giorni dal 12 marzo, data entro la quale il Tesoro dovrà presentare la lista per il nuovo consiglio di amministrazione del'istituto senese, la partita - soprattutto per la successione di Marco Morelli alla carica di amministratore delegato - appare aperta.

Il ministero del Tesoro avrebbe però, secondo MF, in mente un nome per la poltrona di capoazienda. Sarebbe quello di Marina Natale, attuale amministratore delegato di Amco (ex Sga). La società, ricorda il quotidiano, è "l'asset management company controllata dal Tesoro in cui sono confluiti i crediti deteriorati delle banche venete e di altri istituti salvati in questi ultimi anni".

Ma se al mercato questa scelta sarebbe decisamente gradita, l'opzione potrebbe non essere benaccetta dalla stessa Natale, "alla luce dell'impegno profuso finora in Amco e dei numerosi cantieri di lavoro aperti". Proprio a tal proposito si starebbe lavorando anche su altri nomi. Legati a una soluzione interna o ad altri banchieri.

Alitalia, cassa integrazione per 3.900 (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta che, anche a causa delle conseguenze del diffondersi del coronavirus, Alitalia ha chiesto una nuova procedura di cassa integrazione straordinaria per quasi 4 mila dipendenti e per una durata di 7 mesi, dal 24 marzo al 31 ottobre. Le persone coinvolte sono 1.175 (di cui 70 comandanti 95 piloti e 340 assistenti di volo e 670 del personale di terra), cui vanno ad aggiungersi altri 2.785 soggetti per imprevisti legati all’emergenza Covid-19: 143 comandanti, 182 piloti, 780 assistenti di volo e 1.680 di personale di terra.

Del resto, riporta il Corriere della Sera, gli aerei sono quasi vuoti per effetto di migliaia di cancellazioni. "Da lunedì, raccontano fonti vicine alla compagnia, è aumentato in maniera anomala il tasso di non presentazione in aeroporto di passeggeri prenotati ed è fortemente rallentato il ritmo di nuove prenotazioni".

Un secco no alla cassa integrazione arriva dai sindacati, che ricordano che "se si aggiungono i circa 1.500 dipendenti di Air Italy in liquidazione, sono 5.500 i lavoratori che rischiano il posto nel trasporto aereo italiano in meno di un mese".

