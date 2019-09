Rassegna stampa economico finanziaria del 25 settembre 2019

25 set 2019 ore 07:21

UBI Banca: Generali e Cattolica fuori dalla gara per la bancassurance (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che a mezzanotte di ieri sarebbe scaduto il termine ultimo per presentare le offerte per diventare partner assicurativo unico di UBI Banca. Sul tavolo dei vertici della banca guidata da Victor Massiah mancherebbero le offerte di due “protagonisti chiave della partita”: Generali e Cattolica. La prima si sarebbe dovuta presentare con la controllata Genertel mentre la seconda “era vista dal mercato come la favorita”.

Sempre secondo risulta al Sole24Ore ieri si sarebbe svolto un consiglio di amministrazione di UBI Banca, in cui “si sarebbe anche valutata l’ipotesi di una proroga dei tempi delle offerte”. Tuttavia appare difficile che Generali e Cattolica possano rientrare in campo. Sia per motivi industriali che per cause finanziarie.

Mps versa 250 milioni nel leasing (MF)

Il quotidiano finanziario mette sotto la lente Monte dei Paschi di Siena. L’istituto guidato da Marco Morelli, che rimane focalizzato sulla realizzazione del piano industriale, ha appena ricapitalizzato per 250 milioni di euro la controllata Mps Leasing & Factoring. L’operazione, secondo quanto riporta MF, si è resa “necessaria per ripianare la perdita da 419,3 milioni riportata nel 2018 e legata principalmente all'iscrizione di 253,4 milioni a riserva negativa dopo l'introduzione del nuovo principale contabile Ifrs9”.

Nel frattempo il ministero del Tesoro avrebbe avviato gli approfondimenti per arrivare alla dismissione della sua partecipazione nel capitale di Rocca Salimbeni, oggi pari al 70%.

Secondo MF l’ipotesi allo studio “prevederebbe la scissione del Monte tra una bad bank destinata ad accogliere e gestire i crediti deteriorati rimasti in bilancio e una good bank che sarebbe messa rapidamente sul mercato”.

Tasse in Lussemburgo, FCA dovrà risarcire (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta la sentenza del tribunale Ue sul ricorso di Fiat Chrysler Automobiles: le richieste di quest’ultima sono state rigettate e quindi è stata confermata la decisione del 2015 della Commissione che aveva considerato “un vantaggio indebito lo sconto ricevuto attraverso un accordo fiscale raggiunto con il Granducato il nel 2012”.

Il gruppo italoamericano guidato da Mike Manley dovrà così versare 23,1 milioni al Lussemburgo, “per aiuti di Stato incompatibili con le regole Ue e il Granducato è obbligato a recuperarli”.

Il Corriere della Sera ricorda che “Fiat Chrysler Finance Europe è una società FCA per i servizi di tesoreria e finanziamenti alle imprese del gruppo stabilite in Europa”. Dal Lingotto fanno sapere che gli impatti d questa decisione “vengono considerati non rilevanti per i conti della società”.

Manovra, pronto il nuovo Def. Dalla Ue uno sconto da 11 miliardi (La Repubblica)

Il quotidiano elenca i capisaldi della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef), che è stata preparata dal ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri, e dalla sua squadra. E che sarà esaminata tra domani e venerdì dal Consiglio dei ministri. La manovra sarà di circa 30 miliardi, di cui 23,1 destinati alla sterilizzazione dell’Iva, 2 per le spese indifferibili e circa 5 per l’operazione cuneo fiscale.

Per far fronte a queste uscite, scrive La Repubblica, “ci sarà una richiesta di flessibilità a Bruxelles di circa 0,6 punti di Pil cioè 10,8 miliardi e questo comporterà che l’attuale deficit-Pil tendenziale, cioè senza toccare nulla, che segna l’1,5 per cento potrà salire al 2-2,1 per cento o intorno a questa cifra”.

Il quotidiano mette poi in evidenza che considerando la minore spesa per interessi, “la caccia alle risorse sarà di 15 miliardi: somma che dovrebbe essere colmata da spending review, revisione degli sgravi fiscali e lotta all’evasione con incentivazione dell’uso delle carte di credito”.

