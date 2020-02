Rassegna stampa economico-finanziaria del 24 febbraio 2020

24 feb 2020 ore 07:32

Autostrade, advisor al lavoro. Il fondo Aspi sul tavolo di Conte (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore di sabato 22 febbraio ha fornito un aggiornamento sulla situazione di Autostrade per l’Italia. Il quotidiano finanziario ha segnalato che è allo studio la creazione di un fondo in cui la holding Atlantia farà confluire la partecipazione detenuta nella concessionaria autostradale, a cui si aggiungerebbero le attività autostradali e aeroportuali del fondo F2i. Secondo Il Sole24Ore in un secondo tempo nel fondo potrebbero entrare anche altri investitori, focalizzati nel settore delle infrastrutture. “Il progetto allo studio potrebbe scongiurare il rischio di revoca della concessione minacciata dal Governo Conte e tracciata nel Milleproroghe”, ha puntualizzato Il Sole24Ore, secondo cui il progetto sarebbe già finito sul tavolo del governo Conte. “E qualche apertura da Palazzo Chigi si è registrata”, ha aggiunto il quotidiano.

Borse: attenzione, sale tutto (Milano Finanza)

Milano Finanza ha analizzato l’andamento dei mercati azionari, segnalando che il trend positivo che a marzo arriverà agli 11 anni di durata. Tuttavia, aumentano i pericoli che questa tendenza possa modificarsi. Il settimanale finanziario ha evidenziato che, parallelamente ai nuovi record degli indici statunitensi “l'oro, il tipico bene rifugio, saliva oltre i 1.600 dollari l'oncia, un livello che non si vedeva dal 2013, e il bitcoin superava quota 10mila dollari”. Inoltre, Milano Finanza ha segnalato che a Wall Street il rapporto prezzi/utili è arrivato a 19 volte, “il livello più alto prima dello scoppio della bolla internet”. Secondo alcune banche d’affari, questo parametro non è giustificato dall’andamento delle ultime trimestrali, che, escludendo Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon e Facebook hanno subito una flessione. Senza dimenticare l’impatto della diffusione del coronavirus, che ha determinato le brevi correzioni di inizio 2020.

Unicredit scende in Borsa: Mustier più vicino a Hsbc (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera di sabato 22 febbraio ha analizzato l’andamento dei titoli del settore bancario, in una settimana caratterizzata da forte volatilità dopo l’offerta pubblica di scambio lanciata da IntesaSanpaolo su UBI Banca. Tra i protagonisti dell’ottava c’è stata anche UniCredit, ma per motivi differenti. In particolare, sono circolate indiscrezioni relative a un possibile addio dell’amministratore delegato, Jean Pierre Mustier: il manager, che guida la banca italiana dal 2016, potrebbe cedere alle lusinghe del colosso britannico HSBC Holdings. “Un’eventuale uscita di Mustier potrebbe rimettere in discussione anche il piano industriale che prevede 6mila esuberi in Italia”, ha segnalato il quotidiano. Inoltre, un nuovo numero uno potrebbe rivedere la strategia di Mustier, valutando la possibilità di procedere con acquisizioni in Italia. (Aggiornamento: UniCredit smentisce l'uscita di Mustier).

UBI Banca, anche il patto bresciano verso il no all’offerta Intesa. Spera nel rialzo del prezzo (La Repubblica)

Secondo quanto scritto su La Repubblica di domenica 23 febbraio i patti di consultazione di UBI Banca - che fanno capo agli azionisti storici di Bergamo e di Brescia e che contano rispettivamente per l’1,6% e per l’8,37% del capitale della banca - sarebbero orientati a esprimere un giudizio negativo all’offerta pubblica di scambio promossa da IntesaSanpaolo. Di conseguenza, gli azionisti si allineerebbero al giudizio espresso la scorsa settimana dal CAR (il patto di consultazione che raggruppa il 18% del capitale dell’istituto) e porterebbero al 28% la percentuale di capitale di UBI Banca contro l’OPS. “Il ragionamento è che una posizione apertamente a favore avrebbe quantomeno il difetto di togliere armi negoziali, in vista di un possibile rilancio sul prezzo”, ha puntualizzato il quotidiano.

Per Bpm nozze a tre o un futuro solitario (Affari&Finanza)

Affari&Finanza, l’inserto del lunedì del quotidiano La Repubblica, ha dato ampio risalto alla questione del risiko bancario italiano, dopo l’offerta pubblica di scambio lanciata da IntesaSanpaolo su UBI Banca. Il settimanale si è focalizzato sulla situazione del BancoBPM, che il 3 marzo presenterà il nuovo piano industriale, presumibilmente focalizzato su una crescita senza operazioni straordinarie. Tuttavia, Affari&Finanza non esclude che la mossa dell’istituto guidato da Carlo Messina abbia sparigliato le carte e avanza l’ipotesi di un’aggregazione a tre, tra BancoBPM, BPER Banca e il Monte dei Paschi di Siena. Tuttavia, un’operazione di questo tipo non sarà per nulla facile, in quanto andrebbero superate numerose difficoltà tecniche e diversi adempimenti regolamentari (parere della BCE).

