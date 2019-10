Rassegna stampa economico finanziaria del 23 ottobre 2019

23 ott 2019 ore 07:52

Fondazioni, sponda con Unipol per tentare le nozze UBI Banca-BPER Banca (Il Sole24Ore)

Secondo il quotidiano economico i soci delle rispettive banche starebbero accarezzando un’idea di fusione tra UBI Banca e BPER Banca. Un’intesa - scrive il Sole24Ore che, “almeno sulla carta, avrebbe il suo senso”.

A favorire l’innesco di una trattativa sarebbero la presenza di interlocutori di peso e ben definiti all’interno degli azionariati delle due compagini. Un elemento, scrive il quotidiano, che “mancherebbe in casa BancoBPM” che dopo la fusione di inizio 2017 tra Banco Popolare e Popolare di Milano “non ha visto emergere soci “pesanti” nella propria compagine azionaria, se si esclude l’ingresso di un Ente come Crt, oggi fermo però all’1,2%, e la presenza di alcuni fondi di investimento, tradizionalmente passivi”.

In UBI Banca è invece emerso recentemente un patto parasociale che vede tra i protagonisti la Fondazione CariCuneo, Fondazione Banca del Monte di Lombardia e altri grandi famiglie imprenditoriali. In BPER Banca l’azionariato fa perno sull’asse tra Fondazione Sardegna (10,6%) e Unipol (19,9% circa), a cui si aggiunge CariModena con il 3% e altre fondazioni minori.

Renault allontana l'ipotesi FCA (MF)

Si allontana nuovamente, se mai si fosse riavvicinata in questi mesi, un’ipotesi di intesa tra Renault e Fiat Chrysler Automobiles. A mandare ancora una volta palla in tribuna ci ha pensato il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, che ha spiegato in un’intervista che “al momento la sua ossessione è che l'alleanza con Nissan riprenda a dare i frutti entro la fine del 2020”.

Sulle ipotesi di accordi con FCA il manager “ha ribadito il focus su Nissan sottolineando come al momento il dossier riguardante il Lingotto non sia sul tavolo”. In altre parole Senard ha spostato “una possibile ripresa delle trattative con il Lingotto al più presto nella parte finale del 2020 se non oltre”.

Terna e Steg, un elettrodotto da 200 chilometri per collegare Italia e Tunisia (Corriere della Sera)

Il quotidiano descrive l’accordo tra Terna e la tunisina Steg (responsabili della gestione delle reti di dispacciamento dell’energia elettrica nei rispettivi Paesi) per la costruzione di un elettrodotto sottomarino lungo 200 chilometri per connettere Italia e Tunisia. Questa infrastruttura avrà un costo di 600 milioni di euro e una portata di 600 Mw.

Secondo quanto riporta il Corriere da oggi si entra nella fase operativa dopo che ieri il presidente di Terna Luigi Ferraris e il suo omologo in Steg, Moncef Harrabi, hanno firmato a Tunisi “un memorandum of understanding che prevede il completamento dell’opera entro il 2027”. Per posare e completare il nuovo cavo sottomarino saranno necessari quattro anni.

Bce, Berlino sceglie la "colomba" Schnabel (La Repubblica)

Il quotidiano descrive la scelta del governo tedesco per la propria candidata al comitato esecutivo della Bce dopo le dimissioni a sorpresa (e con polemiche) di Sabine Lautenschlaeger: Isabel Schnabel. L’economista ha difeso le scelte del presidente uscente Mario Draghi anche di recente, attaccando i critici. Il quotidiano evidenzia come la candidatura possa essere “il prodotto dell’evidente imbarazzo che l’addio di Lautenschlaeger ha provocato a Berlino”. Un “segno di debolezza dell’azionista di maggioranza della Bce che va assolutamente scongiurato”.

La Repubblica evidenzia che “non è detto che Schnabel erediti anche le deleghe di Lautenschlaeger, ossia le banche”. Potrebbe essere che la Germania possa “premere per un ruolo diverso, più pesante, se la neopresidente Christine Lagarde redistribuirà i compiti”.

