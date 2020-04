Rassegna stampa economico-finanziaria del 20 aprile 2020

20 apr 2020 ore 07:30

Telecom, primi no alla cedola. La palla passa a Elliott e Vivendi (Il Sole24Ore)

Nell'edizione di sabato 18 aprile il quotidiano economico mette sotto la lente il dividendo di Telecom Italia. Il coordinamento dei quadri della società, titolare di 5mila azioni, ha dichiarato che voterà contro la distribuzione della cedola. Che - secondo quanto ricorda il Sole24Ore - "per la prima volta da sette anni a questa parte l’ad Luigi Gubitosi aveva deciso di pagare, per dare un segnale di normalità”.

Secondo il quotidiano, però, questo gesto "è destinato a non avere seguito, a meno che Vivendi, che detiene il 23,94% del capitale, e Elliott che ha appena limato la sua quota poco sotto il 7%, decidano di accogliere l’invito".

Intanto, all'assemblea che si terrà giovedì a porte chiuse potrebbe essere presente anche "la misteriosa società lussemburghese Partners Telecom", che secondo le ultime indicazioni Consob sarebbe titolare di una partecipazione del 2,987%.

Enel, un capitale sempreverde (Milano Finanza)

Il settimanale finanziario ha messo sotto la lente Enel e la composizione del suo azionariato. L'assemblea del prossimo 14 maggio, chiamata ad approvare il bilancio 2019, sarà infatti "ad alta partecipazione green", dato che "la composizione azionaria si sta sempre più adeguando alla crescita in chiave sostenibile del gruppo".

Secondo i dati di fine 2019 il gruppo guidato da Francesco Starace, appena riconfermato alla guida del gruppo per il terzo mandato, vede nella sua compagine dei soci la presenza di fondi Sri (socialmente responsabili) per un 10,8% del capitale sociale. Gli investitori firmatari dei principi per l'investimento responsabile rappresentano circa il 43% del capitale, con un incremento di 4 punti anno su anno.

Milano Finanza mette infine in evidenza che l'intera categoria degli istituzionali è cresciuta, arrivando al massimo storico del 60,3%. Un tendenza che secondo Enel "è segno che la strategia volta a creare valore attraverso la decarbonizzazione è stata compresa e apprezzata".

Prestiti, parte la corsa a ostacoli: Via alle richieste fino a 25 mila euro (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che è operativa da oggi la macchina per far arrivare liquidità alle imprese: dalle prossime ore le banche "sono pronte a ricevere le domande di imprenditori, persone fisiche e professionisti, che richiedono prestiti fino a 25 mila euro e per massimi 72 mesi, coperti al 100% gratuitamente dal Fondo centrale di Garanzia". In teoria queste richieste potrebbero essere liquidate in un giorno e gli istituti si starebbero attrezzando con i canali online.

E per chi avesse necessità di ottenere cifre più alte? Secondo il Corriere della Sera "le cose si fanno più complicate". Servono infatti le procedure di Sace, che però sono sarebbero ancora pronte. Infatti, "per i prestiti fino a 5 milioni alle piccole e medie imprese, garantiti al 90% dal Fondo centrale di garanzia, va comunque istruita una pratica di fido".

Il piano von der Leyen: mille miliardi di bond per i Paesi in difficoltà (La Repubblica)

Il quotidiano descrive il piano, dal controvalore di almeno mille miliardi di euro, che sta prendendo corpo in sede europea per aiutare i paesi in difficoltà.

Il denaro sarebbe raccolto sui mercati "con bond europei gestiti dalla Commissione, da versare ai Paesi più colpiti dalla pandemia in parte sotto forma di aiuti a fondo perduto, in parte come prestiti a tassi contenuti da rimborsare non prima di 20 anni".

Il piano, che Ursula von der Leyen e Charles Michel dovrebbero presentare ai leader dell’Unione Europa in occasione del video summit di giovedì prossimo, avrebbe alcuni problemi, come i tempi dell’operazione. Inoltre i Governi rimangono spaccati "sugli strumenti per rilanciare l’economia europea depressa dal Covid 19: da un lato il fronte della solidarietà guidato da Francia, Italia e Spagna, dall’altro i paesi contrari alla mutualizzazione del debito, ovvero Germania, Olanda, Austria, Svezia, Finlandia e Danimarca".

