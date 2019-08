Rassegna stampa economico finanziaria del 19 agosto 2019

19 ago 2019 ore 07:42

Carige, la Bce dà l’ok al piano. Parte la conta per l’assemblea (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore di domenica ha riportato la notizia che la vigilanza della Banca Centrale Europea ha dato il via libera al piano di salvataggio di Banca Carige. Di conseguenza, ora l'istituto ligure potrà convocare l'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il piano. Il quotidiano finanziario ricordato che "all’assemblea straordinaria dovrà presentarsi almeno il 20% del capitale, e poi che almeno due terzi dei presenti si esprima favorevolmente" al piano di salvataggio. Un passaggio tutt'altro che scontato, sulla base della composizione azionaria di Banca Carige. "Decisivo sarà l’atteggiamento dei Malacalza con la loro maxi quota del 27,5%", ha evidenziato Il Sole24Ore. Il quotidiano finanziario ha ricordato che l'agenzia Moody's ha dato parere positivo al piano di ricapitalizzazione presentato da Banca Carige, aggiungendo che le uniche alternative a questo scenario sarebbero la risoluzione o la liquidazione dell'istituto.

Piazza Affari, il ritorno delle dinastie (Milano Finanza)

Milano Finanza ha pubblicato la classifica dei cosiddetti "Paperoni di Piazza Affari", vale a dire gli imprenditori più ricchi sulla base del valore delle partecipazioni al 9 agosto 2019. In testa alla classifica si trova Leonardo del Vecchio, accreditato di un patrimonio di 20,9 miliardi di euro, grazie alle quote detenute in EssilorLuxottica, la società immobiliare Covivio e Generali Assicurazioni. Al secondo posto si sono riportati i Benetton, con un patrimonio complessivo di poco superiore agli 8 miliardi di euro, grazie al recupero registrato da Atlantia negli ultimi mesi. Sull'ultimo gradino del podio si sono collocate le famiglie Agnelli-Nasi-Elkann, che nell'ultimo hanno visto crescere il proprio patrimonio a oltre 7,5 miliardi di euro, beneficiando della performance registrata da EXOR e del rally della Juventus, in scia all'acquisto di CR7.

Safilo mette a fuoco lusso e alleanze (L’Economia)

L’Economia, l’inserto del lunedì del Corriere della Sera, ha analizzato le prospettive di crescita di Safilo, attraverso le indicazioni dell’amministratore delegato, Angelo Torchia. Il manager ha segnalato che il settore è ancora molto frammentato e sta andando verso una fase di consolidamento come dimostra la recente integrazione tra Essoilor e Luxottica, a cui si aggiungerà GrandVision. Torchia ha segnalato che al momento non sono allo studio progetti di integrazione con altre realtà del settore, precisando che il focus dell’azienda resta sul settore del lusso, oltre ai segmenti “premium” e “contemporary”, un mercato che vale complessivamente 10 miliardi di euro e che cresce a tassi annui del 3-4%. Il manager ha anticipato che entro fine 2019 sarà presentato un aggiornamento al Programma 2020.

3,3%, il deficit primario dell'Argentina (Affari&Finanza)

Affari&Finanza, l'inserto del lunedì del quotidiano La Repubblica, ha analizzato la situazione dell'Argentina, alle prese con una nuova crisi economica e finanziaria. Il settimanale ha evidenziato che lo stato sudamericano ha un deficit primario del 3,3% del pil relativo alla bilancia dei pagamenti. Senza trascurare il problema del debito pubblico, per la quasi totalità denominato in dollari. "La svalutazione del peso contribuisce a rendere insopportabile il pagamento degli interessi e l'equilibrio della bilancia dei pagamenti", ha evidenziato Affari&Finanza. Tutto questo a due mesi dalle elezioni che potrebbero portare alla nascita di un nuovo governo a guida populista.

